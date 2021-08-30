马国家石油公司派息250亿令吉 协助政府应对冠病冲击

（早报讯）马来西亚国家石油公司（Petronas）次季转亏为盈，并同意今年特别派息70亿令吉（约22.6亿新元）给政府，加上原先承诺的180亿令吉，全年派息达250亿令吉。

南洋商报报道，马银行研究分析员在一份报告中指出，这是国油连续3年宣布特别派息。国油在2019年特别派息300亿令吉，2020年则是180亿令吉，若计入今年的70亿令吉，在这3年间特别派息将达550亿令吉。

“这导致国油净现金从2018年的1050亿令吉，跌至现在的600亿令吉。”

报告说，随着公司财务状况改善，加上国油作为国家石油公司，派发更高股息是合理的，不过资本健康（净现金减少）却是越来越受到关注的事，毕竟现今面对油价波动、资本开销萎缩、能源市场过渡期调整及环境、社会与监管（ESG）课题。

“这也使国油面对能源‘三选一’的复杂难解困境（能源安全、社会影响及环境敏感性）。无论如何，该公司已拟定一个5年框架，即2021至2025年的资本开销介于2000亿至2250亿令吉，当中55%用作国内营运，而9%用以推动绿色能源。”

肯纳格研究分析员认为，国油基于业务表现改善，增加今年派发给政府的股息至250亿令吉，以协助政府应对冠病冲击，但仍远低于去年总派息340亿令吉，以及前年的540亿令吉。

“认真研究国油的资产负债表，虽比起2019年底的1170亿令吉净现金，目前握有的596亿令吉净现金减少了将近一半，但我们相信该公司仍有能力应对这次提高派息。”

国油上周五（27日）公布次季财报，首半年获利按年攀升49%，不过资本开销约126亿令吉，比起去年同期的148亿令吉减少14%，主要是冗长封锁措施影响了投资活动。