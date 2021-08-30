塔利班允许女性上学但将与男生分开管理

（早报讯）阿富汗塔利班新任命的高等教育部代理部长哈卡尼29日表示，在未来的教育计划中，女性将被允许上学，但男女学生将被分开管理。

阿富汗高等教育部当天在喀布尔举行了一次会议，出席的有大学教授、学者和高等教育部的前官员。

据阿富汗黎明新闻电视台援引哈卡尼的话报道， 哈卡尼29日与公立和私立大学的官员以及高等教育部的员工交谈时说，阿富汗女性有权学习，但她们不能与男学生在同一间教室学习。他补充说，将为女学生提供安全的教育环境。阿富汗塔利班希望创建“合理的、符合伊斯兰、民族和历史价值观”的课程，同时“能够与其他国家竞争”。

哈卡尼还承诺大学将很快重新开放，高等教育部的教师和工作人员将获得工资。

前高等教育部官员阿巴斯·巴西尔在同一活动中表示，塔利班已承诺保留过去20年教育部门和高等教育部取得的成就。

俄罗斯卫星网引述Raha Press新闻社报道说，尽管塔利班承诺允许女性根据伊斯兰教法工作和学习，但她们在日常生活中已经开始遇到问题。当地文化和信息部门消息称，塔利班禁止在坎大哈省的电视台和广播电台播放音乐作品和女性声音。

塔利班承诺尊重女权方面的进步，但外界对塔利班的洗心革面抱持怀疑态度，许多人质疑他们能否遵守承诺。