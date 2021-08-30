外媒：土耳其准备承认塔利班为阿富汗合法政府

（早报讯）据英国新闻网站“中东之眼”周六（8月28日）独家报道，土耳其即将与阿富汗塔利班达成一项协议。根据协议，土耳其将承认塔利班政权，并将与卡塔尔合作运营喀布尔机场。

此前，土耳其方面透露，塔利班曾请求土方帮助运营喀布尔机场，但同时坚持让土耳其军队在8月底前完全撤出，这一“有条件的要求”让土方很难作出决定。

土耳其总统埃尔多安8月27日表示，土耳其与塔利班在喀布尔举行了首次会谈，持续了三个半小时。

“中东之眼”援引两名知情人士的话称，目前，双方已达成了一份详细的协议草案。草案要点包括：土耳其承认塔利班为阿富汗合法政权；土耳其和卡塔尔联合经营（喀布尔）机场；土政府通过一家私人公司为机场提供安全保障，该公司的员工将由前土耳其士兵和警察组成；保护土耳其技术人员的土特种部队成员，将身着便衣，留在机场周边。

“中东之眼”称，多名塔利班发言人拒绝关于此事的询问，称他们没有被授权对媒体谈论这个话题。

该协议草案将在美国撤军完成后（8月31日）最终敲定，目前仍等待总统埃尔多安的批准。预计埃尔多安将与北约盟国，特别是美国就此事进行磋商。

“今日俄罗斯”（RT）报道称，土耳其和卡塔尔合作运营喀布尔机场将为塔利班吸引外国援助和投资铺平道路。