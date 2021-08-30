马来西亚第二家园计划门槛过高 柔苏丹促政府重新探讨

（早报讯）柔佛苏丹依布拉欣促请联邦政府重新探讨“马来西亚第二家园计划（MM2H）”的新政策，以免高门槛的条件吓跑外国人及投资者。

他今日（8月30日）下午通过官方面簿发文告，对该计划的新条件感到失望，他说：“如此严苛的条件，不但会使外国人却步，那些原本拥有MM2H准证的外国居民也可能被吓跑。”

他说，该计划原本的目的是吸引更多外国人前来马来西亚购屋和投资，若提高申请门槛，外国人尤其是来自新加坡的投资者，可能会放弃在柔佛州的投资。“马来西亚与新加坡的关系有很长的历史，政府应重新探讨马来西亚第二家园计划，以有利的条件推动马来西亚成为国际上最适合居住及投资的国家。”

他提到，该计划自2002年推出以来，只有5万7478名外国人获得长期准证，到了2018年被迫暂停并重新探讨，上个星期才刚宣布新的条件。

“在新的条件下，申请者每月收入限制从1万令吉提高至4万令吉；申请者也要拥有至少100万令吉的定期存款，而且获允许提出最高50%的本金，以便用来购买房屋、照顾健康、作为医疗费，或是孩子的教育用途。”

另外，申请者必须申报至少150万令吉的流动资产；证件收费从每年的90令吉提高至500令吉，且向主要申请人征收5000令吉和每名家属征收2500令吉的处理费。

他提醒，如果新条件吓跑原本拥有第二家园准证的投资者，那么马来西亚要如何推动并吸引外国人前来投资？

“如果我们不时就更改规则，这可能会导致申请者对马来西亚的不信任，况且目前并非提高门槛的时候，这恐怕将严重影响马来西亚的形象。”