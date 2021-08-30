布林肯：美国“不太可能”在阿富汗维持外交存在

（早报讯）美国国务卿布林肯说，美国不太可能在阿富汗维持外交存在。

据美国国务院网站消息，布林肯当地时间星期天（8月29日）就阿富汗局势接受美国全国广播公司（NBC）采访。被问到美国政府能否于9月1日在阿富汗设立外交存在时，布林肯回答说，“这不太可能发生”。

此前，《华盛顿邮报》援引两名美国官员的话称，美国总统拜登计划在8月31日之前撤回美国驻阿富汗大使和所有外交人员，至于他们何时或是否会返回阿富汗还尚待讨论。

在几乎否定设立外交存在的可能性后，布林肯话锋一转，指称虽然美国在阿富汗的外交存在很可能中断，但美国政府将继续帮助那些在9月1日之前还未离开阿富汗的人离开，“这项努力没有最后期限，如果人们选择离开阿富汗，我们拥有帮助他们撤离的机制。”

《华盛顿邮报》认为，由于缺乏计划，美国在喀布尔的外交存在将在几周、几个月甚至更长时间内中断，这可能会让拜登政府难以兑现最近作出的承诺。拜登政府近期曾宣称，尽管美军将在8月31日前撤离阿富汗，但美国将继续帮助之后想离开当地的美国人和阿富汗人。

美国和其盟友连日来在喀布尔机场展开大规模人员撤离行动。美国白宫8月28日上午说，自8月14日以来已有超过11万人撤出。根据美方计划，其撤离行动将于8月31日结束。