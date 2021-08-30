日媒称防卫部长岸信夫健康状况似“非常恶劣”

（早报讯）据环球网周一（8月30日）报道，日本防卫部长岸信夫的健康状况似乎“非常恶劣”，就像他哥哥、日本前首相安倍晋三突然因病卸任前那样。

报道引述日本新闻网站“NEWS post seven”30日消息，岸信夫出现“影响到走路”的健康问题，让人联想到其兄的情况。

据报道，岸信夫10日下午在离开防卫省后乘车前往东京都内一家针灸医院。下车后，岸信夫走路时很不稳当，身体前屈，似乎腹部有些不适，还需扶住车辆后备箱以支撑身体，看起来身体状况很不好。

此后，岸信夫被发现在走路时开始拄拐杖。岸信夫20日在其长子岸信千世的陪同下拄着拐杖一瘸一拐地在家的周围走了15分钟，似乎在进行康复训练。

文章称，岸信夫现在步行时出现障碍是毋庸置疑的，但是防卫省尚未针对他的健康状况发表任何信息。

研究国家安全保障相关问题的日本桃山学院大学法学部教授松村昌广说：“日本防卫大臣的健康问题是与国家安全保障直接挂钩的问题。从国家管理的角度来看，日本首相有必要掌握防卫大臣当前的健康状态。如果存在隐患，则需要采取更迭等措施进行应对”。

文章指，政治家的身体健康隐患可能会影响其政治生涯，所以日本政治家有隐瞒健康隐患的倾向，但岸信夫现在已经出现明显症状，将具体病情公之于众则可以避免人们对其健康状况的猜测，岸信夫不应重蹈其兄安倍晋三的覆辙。

安倍晋三2020年8月28日在首相官邸召开记者会，正式宣布因健康问题辞去首相职务，辞职原因是复发溃疡性结肠炎。