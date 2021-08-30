调查：大多数尼泊尔人已有冠病抗体

（早报讯）尼泊尔卫生和人口部29日晚公布的抽样调查结果显示，尼全国超过三分之二人口已有冠状病毒抗体。

尼泊尔卫生和人口部说，这项血清流行病学调查于7月5日至8月14日在全国各地随机展开，1万3161名调查对象年龄在六岁以上，覆盖各个年龄段、职业和城乡地区，包括已接种和未接种新冠疫苗者，采集的样本在尼泊尔国家公共卫生实验室检测。结果显示，68.6%的检测样本结果呈阳性。

尼泊尔卫生和人口部联合发言人阿迪卡里在接受新华社记者采访时说，尼泊尔疫苗接种工作进展有限，这一检测结果表明相当数量的尼泊尔人因感染冠病而产生抗体；由于大多数尼泊尔人尚未接种疫苗，加上该国已出现具有高度传染性的德尔塔毒株，疫情扩散的风险仍然存在。

据尼泊尔卫生和人口部发布的数据，截至8月29日，该国累计冠病确诊病例为75万9222起，累计死亡1万零714；全国3000多万人口中，506万人已接种一剂疫苗，405万人完成疫苗接种。

尼泊尔卫生和人口部发布的媒体声明还指出，检测显示，在已接种第一剂冠病疫苗和完成两剂疫苗接种的尼泊尔人中，分别有80%和90%的人产生了抗体，“这表明我们正在注射的疫苗非常有效”。该部数据显示，目前在尼泊尔接种较多的是中国国药集团冠病疫苗。