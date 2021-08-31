美国正式撤军阿富汗 为美国最长战争划下句点

（早报讯）美国8月30日（周一）正式完成在阿富汗撤军，为美国史上最长的一场战争划下了句点。

路透社和《华盛顿邮报》综合报道，美军中央司令部司令麦肯齐周一在五角大楼的记者会上说，8月14日至30日，美军和国际联盟总共从阿富汗首都喀布尔机场撤离了超过12万3000人，包括曾为美方效力、担心遭到塔利班报复的阿富汗公民。

麦肯齐说：“这次撤离行动面临许多痛苦挣扎。我们没有把所有我们要带离开的人都带离那里。”他表示，美国运输机在喀布尔的最后五趟飞行接载的都是阿富汗人，不是美国公民。

麦肯齐还表示，美国在阿富汗的军事行动代价高昂，自2001年至今，超过2400名美军人员在阿富汗战争中丧生。

与美军司令一起登上喀布尔最后一架C-17环球霸王III运输机的美国驻阿富汗首席外交官威尔逊补充说：“如果我们再待多10天，我们也无法把每个人都带离开。”

在美军完成喀布尔的撤离行动后，塔利班武装在喀布尔鸣枪庆祝美军撤离。塔利班发言人阿哈默迪说：“最后一名美军已经离开喀布尔机场，我们的国家完全独立了。”

美国总统拜登在美军撤离阿富汗后发表声明说，全世界要塔利班信守承诺，让那些想离开阿富汗的人安全离开。

拜登感谢美国军方执行了危险的撤离行动，他说：“现在，我们在阿富汗的20年军事任务已经结束。”

美国白宫说，拜登将在当地时间周二下午1时30分（新加坡时间周三凌晨1时30分）针对阿富汗撤军向美国人民发表演说。

塔利班8月15日以迅雷不及掩耳之势重夺阿富汗控制权，美国与其北约盟友措手不及，被迫仓促撤离喀布尔，引发混乱局面，拜登因此遭到强烈批评。

2001年九一一恐怖袭击后，美国发动阿富汗战争，北约军事力量进入阿富汗。今年4月14日，北约决定从5月1日起“几个月内”从阿富汗撤出全部约1万人的军队。同一天，美国总统拜登宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。