南非发现传播力可能更强的新变种冠病病毒

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年8月31日 8:10 AM

8月20日，南非开普敦大量市民在一个冠病疫苗接种中心外排队等候接种冠病疫苗。（路透社）
8月20日，南非开普敦大量市民在一个冠病疫苗接种中心外排队等候接种冠病疫苗。（路透社）

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（早报讯）南非科学家说，他们发现了一种新的变种冠病毒株，该变种毒株的突变数量令人担忧。

彭博社报道，这个名为C12的新变种冠病毒株，最早是在今年5月在南非的姆普马兰加省（Mpumalanga）和豪登省（Gauteng）发现。豪登省为南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）和南非最大城市约翰内斯堡的所在。

南非科学家在一份研究报告中说，截至8月13日，C12变种毒株已蔓延到南非九个省中的六个，并在刚果、毛里求斯、葡萄牙、新西兰和瑞士发现。

他们表示，C12变种冠病毒株的突变“与传染力增强”以及躲避抗体能力上升有关联。

南非科学家说：“由于它的变异规律令人担忧，我们认为一定要重点介绍这个病毒谱系。”

冠病病毒持续变异带动了一波又一波的冠病疫情，而最早在印度发现、传染力很强的德尔塔变种病毒（B16172变种病毒）更推高了全球各地的感染率。

世界卫生组织一旦确定某些变种冠病病毒更严重或更具传染力，就会把它们列为“须关切变种冠病病毒”。

C12变种冠病病毒是从C1变种冠病病毒进化而来；C1病毒谱系是南非2020年年中第一波疫情的主要传播毒株。它从中国武汉发现的原始冠病病毒变异为44至59个新变种。

南非这项研究由KwaZulu-Natal研究创新与测序平台（简称Krisp）和国家传染病研究所等南非团体联合发表。

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