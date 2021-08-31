南非发现传播力可能更强的新变种冠病病毒

（早报讯）南非科学家说，他们发现了一种新的变种冠病毒株，该变种毒株的突变数量令人担忧。

彭博社报道，这个名为C12的新变种冠病毒株，最早是在今年5月在南非的姆普马兰加省（Mpumalanga）和豪登省（Gauteng）发现。豪登省为南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）和南非最大城市约翰内斯堡的所在。

南非科学家在一份研究报告中说，截至8月13日，C12变种毒株已蔓延到南非九个省中的六个，并在刚果、毛里求斯、葡萄牙、新西兰和瑞士发现。

他们表示，C12变种冠病毒株的突变“与传染力增强”以及躲避抗体能力上升有关联。

南非科学家说：“由于它的变异规律令人担忧，我们认为一定要重点介绍这个病毒谱系。”

冠病病毒持续变异带动了一波又一波的冠病疫情，而最早在印度发现、传染力很强的德尔塔变种病毒（B16172变种病毒）更推高了全球各地的感染率。

世界卫生组织一旦确定某些变种冠病病毒更严重或更具传染力，就会把它们列为“须关切变种冠病病毒”。

C12变种冠病病毒是从C1变种冠病病毒进化而来；C1病毒谱系是南非2020年年中第一波疫情的主要传播毒株。它从中国武汉发现的原始冠病病毒变异为44至59个新变种。

南非这项研究由KwaZulu-Natal研究创新与测序平台（简称Krisp）和国家传染病研究所等南非团体联合发表。