堪培拉延长封锁两周 新南威尔士新病例仍逾千

（早报讯）澳大利亚东海岸大部分地区已持续封锁了多个星期，为遏制德尔塔变种冠病病毒，严格封锁了三个星期的澳洲首都堪培拉周二（31日）宣布，再延长封锁两周。

路透社报道，堪培拉当局表示，首都的禁足令将实施到至少9月17日。

澳洲首都领地首席部长巴尔说：“我们已经拉低了疫情曲线，但这是一个缓慢的过程，我们还需要再忍耐一段时间。”

堪培拉周二通报，过去24小时增加13起冠病确诊病例；疫情“震中”新南威尔士州则通报了1164起新病例，较周一的1290起略微减少。

另外，澳洲人口第二多的维多利亚州通报76起新确诊病例，较周一的73起略微上升。

维州至今已封锁了五个星期，该州州长安德鲁斯表示，由于仍有太多人未接种冠病疫苗，无法大幅放宽限制措施。

不过，安德鲁斯也表示，冠病疫苗接种率上升后，维州就会取消一些限制措施，他将在周三介绍有关计划。

澳洲总理莫里森周二早前宣布，澳洲将与新加坡交换50万剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗。

莫里森说，新加坡将在本周内把50万剂辉瑞疫苗运到澳洲，澳洲将在今年12月把另外50万剂辉瑞疫苗运回给新加坡。

为加快推动冠病疫苗接种以遏制疫情，与新加坡达成交换冠病疫苗协议，将有助澳洲缓解冠病疫苗供应不足的燃眉之急。