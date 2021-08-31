林冠英：国会须对新首相依斯迈进行信任动议

（早报讯）马来西亚在野的民主行动党秘书长林冠英表示，国会下议院必须进行对新首相依斯迈沙比里的信任动议，没有其他的替代或折衷方案。

林冠英也是槟城峇眼区国会议员。他今日（8月31日）发文告表示，如果针对新任首相的信任动议并未被列入国会议程表内，那么政府并没有理由将国会下议院会期从9月6日展延至9月13日。显然的，当局是为了配合因近距接触冠病患者而须居家隔离的依斯迈，才会将国会会期展延一周。

他说，该党认为新首相须在国会进行信任投票时在场。但是，如果国会没有进行信任投票，那将国会会期展延一周的意义或理由是什么？

“因职位空缺，在议会任期期间受委的新首相须通过信任投票，证明他如联邦宪法所规定的拥有国会议员的多数支持。依斯迈未将信任动议纳入国会议政表内，是违宪的做法。”

“此外，国家元首在8月18日发出谕令，要求新首相在国会下议院面对信任投票，验证首相掌握议会多数。依斯迈若未能这么做，则可被视为是公开抗命及被解释为故意顽抗王室谕令，这对其首相职位而言是个不利开始。”

“依斯迈勿忘了发生在其前任（慕尤丁）的事情。其前任被视为公开不服从王室谕令，引起王室不满。当国家元首已宣布依斯迈赢得114名国会议员的支持，而他也已与在野党商议如果重点抗击新冠疫情、摧毁了生命和生计的经济危机、以及进行体制改革以维护议会民主时，民行党不解为何依斯迈不愿提呈信任动议。”

他说，除非依斯迈没有信心可取得执政党国会议员的全力支持。民行党在此提醒依斯迈，任何未能提呈信任动议和违抗王室谕令的行为，都将破坏其公信力。

“没有一位首相会愿意在将会再次出现政治不稳定的乌云下，庆祝其任期里的首个国家独立日。这将严重影响到依斯迈作为首相来领导抗击疫情和使经济摆脱衰退的能力，并危及其兑现体制改革承诺的可信度，如推行反跳槽法以防止国会议员为了政治利益而叛变。”