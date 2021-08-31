在印尼监狱服刑的新加坡籍恐怖分子发视频谴责塔利班

（早报讯）正在印度尼西亚监狱里服刑的一名新加坡籍恐怖分子发布谴责塔利班武装组织的视频。但安全专家认为，他这么做可能是要让印尼政府相信他不再构成威胁。

《海峡时报》报道，本月早前，又名法扎尔塔斯林（Fajar Taslim）的穆罕默德·哈桑·赛努丁（Mohammad Hassan Saynudin）在中爪哇努沙坎班安监狱岛（Nusakambangan）上拍摄了一段20分钟视频。他在视频中抨击塔利班是“狂热分子”，并指塔利班接管阿富汗是“非伊斯兰”行为。

哈桑在视频中用印尼语说：“灾难会降临到他们身上，因为他们的行为违反伊斯兰。他们最终将会全部被消灭。”他也敦促印尼回教徒不要到阿富汗替伊斯兰武装分子打仗。

现年49岁的哈桑是东南亚极端组织“回教祈祷团”（简称JI）新加坡支部的前成员，他的搭档是新加坡籍恐怖头目马士沙拉末（Mas Selamat Kastari）。马士沙拉末曾密谋策划在新加坡樟宜机场制造一起类似美国九一一恐袭的客机坠毁事件。

哈桑在2001年潜逃出新加坡，到阿富汗接受军事训练，并声称在阿富汗见到了卡伊达恐怖组织头目奥萨马。

他在阿富汗待了大约一年后就前往印尼，并在印尼成立了一个专门袭击西方人的恐怖组织。他在2008年被印尼警方逮捕。2009年4月，他因杀害一名基督教学校教师及参与恐袭策划阴谋而在印尼被判处18年监禁。

哈桑在视频中回顾自己在塔利班统治下的生活。他说，阿富汗和印尼的伊斯兰仪式不同，塔利班无法为人民提供经济支援，“到了那里，你们会发现那里没有食物，因为塔利班无法（为人民）提供食物。”

哈桑也对自己反政府的行为表示后悔，称自己“受到误导”，连累了自己的妻子、孩子、母亲和身边的其他人。他也赞扬印尼政府照顾印尼回教徒的福利。

雅加达智库“激进主义与去激进化研究中心”的高级研究员穆·陶菲克罗曼（Muh Taufiqurrohman）看了哈桑的视频。

哈桑此前也发布过谴责极端主义的类似视频。2018年12月，有人拍摄他向狱中其他犯人发表演说，他在演说中谴责伊叙境内极端组织“伊斯兰国”的意识形态，并承诺不会再涉及任何暴力行为。

陶菲克罗曼对哈桑是否真正悔改表示怀疑。他指哈桑仍与支持塔利班的回祈团活跃成员以及印尼境内亲伊国组织的极端分子保持紧密联系。

哈桑将在明年11月25日刑满出狱，但根据印尼的囚犯减免计划，他可能会提前几个月获释。哈桑此前曾表示想申请印尼公民权，有意在出狱后在印尼定居。

陶菲克罗曼表示，哈桑可能想向印尼政府证明，自己已经不再相信极端主义，对印尼不会再构成威胁，希望这能让他出狱后继续待在印尼。

陶菲克罗曼说：“他也希望能够说服印尼政府，在他获释后不要把他引渡到新加坡。”