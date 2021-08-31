马来西亚华总吁政府检讨第二家园计划严苛申请条件

（早报讯）马来西亚中华大会堂总会（华总）会长吴添泉形容，政府在重启的马来西亚第二家园计划（MM2H）申请条件形同自立高墙，拒外人于千里的墙外，是马国迈向地球村时代的一项欠友善政策。

他今日（8月31日）发文告说，目前参与第二家园人数虽然超过5万名，但与政府最新宣布锁定在“不超过国家总人口1%”的目标政策仍存有一大段距离，当局不应以此为其中一个理由而对第二家园申请者采取收紧政策。

“目前在第二家园计划下定居和申请者当中，绝大多数都是高素质的海外‘精英公民’，其中不缺在职或退休公司及专业领域高管与专业人士，政府应该通过更优惠的政策，甚至在必要下考虑推出奖掖计划来留住现有者，并吸引新来者，以协助和带动马来西亚的疫后经济，更快取得恢复。”

他说，相比被形容为马国“第三大人口群体”的数以百万计合法和非法外劳，政府在审批或引进第二家园计划参与者的条规各方面，照理应更具吸引力和激励性。

吴添泉也是沙巴中华大会堂总会长及马中商务理事会董事兼双边政策委员会主席，他说，内政部秘书长旺阿末达兰最近宣布政府将在今年10月重启第二家园计划的政策是让人认同与欢迎的，但遗憾的是，在新的一系列条件中，却不是业界、参与和申请者所期待的。

针对阿末达兰在有关记者会上指“政府了解到人民对通过第二家园计划进入可能导致外籍人士暴增而感到生气担忧，因而同意将该计划参与者及其家属人士定在不超过马国公民1%”的言论，吴添泉认为以目前国内5万余名第二家园参与者人数而言，仍存在很大空间，任何方面不应过于杞人忧天：“政府更应关注的是目前数目更庞大的非法入境移民和非法外劳的问题。”

他表示，自政府宣布准备重启第二家园计划和附带的新条件后，华总接获不少第二家园顾问或中介公司，以及目前在马国的参与者反映及投诉，纷纷希望政府重新检讨有关被形容为过于严苛的申请条件。

他说，自2002年开始直到2019年被暂时冻结期间，马国共有5万7478名第二家园计划参与者，从中为国家增加了逾118亿令吉的收入。参与者主要来自10大国家和地区：中国、日本、英国、孟加拉、韩国、新加坡、美国、澳洲、台湾和印度尼西亚。当中以中国公民占大多数，目前政府也接获1000份来自中国和200份来自日本的新申请。