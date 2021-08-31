欧盟称已达到为70%成年人口接种疫苗的目标

（早报讯）欧盟委员会周二（31日）表示，欧盟70%的成年人口已经完成接种冠病疫苗，达到了它在年初设定的目标。

此次宣布标志着欧盟疫苗接种战略在缓慢起步后的一个里程碑，然而，它也掩盖了欧盟国家之间的巨大差异，一些国家超过了70%的目标，而欧盟东部较贫穷地区的其他国家则远远落后。

欧盟委员会主席冯德莱恩发推文说：“欧盟70%的成年人都接种了疫苗。我要感谢许多人使这一伟大成就成为可能。”

今年1月，欧盟表示，“到2021年夏季，成员国应至少为70%的成年人口接种疫苗”。这被解释为意味着欧盟27个成员国中的每一个国家都应该在9月前达到这一目标。路透社看到的文件显示，许多国家担心他们做不到，在内部会议上批评了委员会。

现在，欧盟累计为70%的成年人口接种了疫苗，这意味着至少有2.55亿人接种了两剂辉瑞、阿斯利康或莫德纳疫苗，或一剂强生公司的单剂疫苗。

各国的情况有很大的不同。欧盟机构欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的数据显示，马耳他已经为其90%以上的成年人口接种了疫苗。根据ECDC的数据，爱尔兰和葡萄牙有80%以上的成年人完成接种，而法国则在70%以上，这些数据通常比欧盟委员会掌握的信息更新得稍晚。

在东部，保加利亚只为五分之一的成年人接种了疫苗，罗马尼亚约有30%的成年人接种了疫苗。克罗地亚、拉脱维亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克有约一半的18岁以上者接种了疫苗。