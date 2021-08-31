约翰逊开出承认塔利班政权条件

（早报讯）据英国《泰晤士报》周一（8月30日）报道，英国首相约翰逊29日晚上接到警告称，英国面临多年来最大的恐怖威胁。他随即表示，如果塔利班能够阻止恐怖组织从阿富汗发动袭击，英国将在外交上承认塔利班政权。

英国军队前指挥官、外交官和议员们表示，在塔利班接管喀布尔之后，英国的安全状况明显下降，而约翰逊承诺要使用“我们所拥有的一切手段”来防范恐怖主义。

约翰逊在一段视频讲话中说，“如果喀布尔的新政权希望得到外交承认……他们必须确保那些希望离开阿富汗的人的安全通道，尊重妇女和女孩的权利，防止阿富汗再次成为全球恐怖主义的温床。”他以奥萨马的恐怖网络被摧毁为例，指出在阿富汗开展的20年军事行动中，457名英国士兵的牺牲没有白费。

约翰逊说：“过去20年来，阿富汗没有发生针对英国或任何其他西方国家的恐怖袭击，这绝非偶然。”

他表示，离开喀布尔是“一项我们此生从未见过的使命高潮”，并赞扬英国军队和官员“在残酷的最后期限前，在悲惨的条件下，夜以继日地工作，在两周内疏散了1.5万人”。

另据俄塔社消息，英国外交消息人士29日称：“考虑到俄罗斯和中国有影响阿富汗新政府的潜在能力，以及在打击恐怖主义和毒品、防止难民危机和避免进一步经济崩溃方面的集体利益，我们认识到需要与中俄合作。”

据路透社报道，英国外交部长拉布上周曾表示，尽管英国与这些政府之间存在不信任，但英国将不得不求助于俄罗斯和中国，以对塔利班施加“适度影响”。