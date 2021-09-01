拜登捍卫撤军决定 称撤军行动“非凡成功”

（早报讯）美国总统拜登说，他为美国撤军阿富汗的决定负责，并指撤军行动取得“非凡成功”，除了美国，没有任何国家能够办得到。

路透社和《华盛顿邮报》综合报道，拜登在当地时间周二（8月31日）下午（新加坡时间周三凌晨）在白宫国宴厅，就美国不再延长驻军阿富汗的决定向全国发表电视演说。

拜登说，美国必须在撤军与继续战斗之间做出选择。拜登说：“这是我们面对的真正抉择——离开或继续让局势升温。我不会延长这场没有尽头的战争，也不会无限期延长撤军日期。”

拜登批评倒台的阿富汗政府不战而逃，让塔利班迅速攻占阿富汗，迫使美国与北约盟友仓促撤离人员。

拜登也强调了其前任、共和党籍总统特朗普所扮演的角色。他指出，去年在特朗普居中斡旋下，阿富汗政府“释放了5000名囚犯，包括塔利班的一些高级战斗司令，这些人刚在阿富汗取得控制权。”

拜登说：“到我上任时，塔利班的军事力量已是它自2001年以来最强，阿富汗近一半地区都在它的控制下。”

拜登警告在喀布尔机场发动自杀式袭击的伊斯兰国组织阿富汗分支ISIS-K说，美国绝不会善罢甘休。8月25日的那场炸弹袭击夺走超过100名阿富汗人和13名美军的性命。

美国与其盟友在过去两周总共从喀布尔撤离了超过12万3000人，至今仍有许多曾为西方国家效力并希望逃离塔利班报复的阿富汗人留在阿富汗境内。

拜登表示，想要离开阿富汗的美国人，90%都离开了。美国官方相信目前仍有一两百名美国人在阿富汗境内，这些人多持有双重国籍，是阿富汗的长期居民。

拜登说，如果他们也想离开，美国有能力帮助他们。

美国白宫新闻秘书普萨基周二表示，美国对塔利班仍能发挥巨大的杠杆作用，其中包括是否允许其进入全球市场。另外，联合国秘书长古特雷斯警告，阿富汗正面临人道主义灾难。