新研究指感染冠病引发心肌炎风险比接种冠病疫苗更高

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周二（31日）发布的一项新研究显示，感染冠病导致心肌炎的风险系数为16，比接种冠病疫苗引发心肌炎的风险明显更高。

法新社报道，此前出现的一些心肌炎或心包炎个案与接种辉瑞冠病疫苗或莫得纳冠病疫苗有关联，受影响者主要是未成年及年轻成年男性。心肌炎是心脏肌肉的炎症，而心包炎是心脏外层的炎症。

根据美国疾控中心的最新研究，确诊冠病者面临心肌炎的风险更高。

新研究分析了150万名冠病患者和3500万名非冠病患者的住院记录，将两组病人出现心肌炎的百分比按年龄和性别进行分层比对。

研究作者说：“总体来说，无论是有没有感染冠病的人，出现心肌炎情况并不常见。不过，冠病与心肌炎风险显著增加有关联，而且各年龄层的风险高低各有不同。”

研究作者指16岁以下冠病患者的心肌炎风险增幅最为明显，相较于同年龄层的非冠病患者，他们出现心肌炎的概率上升高达37倍；其后依次是75岁以上者、65岁至74岁者以及50岁至64岁者。

研究作者表示，冠病患者的心肌炎风险增加的确切根本原因目前尚不清楚。但他们认为，这可能与心脏的病毒感染有关。而在16岁以下者方面，这可能与多系统炎症综合征有关。

美国疾控中心于6月份总结说，接种冠病疫苗的好处大于与冠病疫苗相关的心肌炎风险。新研究作者指新数据支持美国疾控中心的结论。