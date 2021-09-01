拜登与阿富汗前总统加尼最后通话录音曝光

（早报讯）美国总统拜登和阿富汗前总统加尼的最后通话内容曝光。

根据路透社取得拜登和加尼于7月23日进行的通话记录，他们花了大约14分钟谈及军事援助、政治战略和宣传手段，但两人当时似乎都没有意识到阿富汗很快会落入塔利班手中。

在通话中，拜登提出，如果加尼能公开表示他有一套计划，可以避免阿富汗的局势失控，美国就能为他提供近距离空中支援。在拜登和加尼通话的几天之后，美军为阿富汗政府军提供了空袭支持，塔利班指美军行动违反了多哈和平协议。

拜登也向加尼建议收买阿富汗地方强人，并赞扬阿富汗政府军是一支精良部队。

拜登的讲话主要聚焦在他所谓的阿富汗政府的“观点”问题。拜登说：“我不需要告诉你，世界各国和阿富汗部分地区怎么看这件事。我的看法是……与塔利班的战斗不顺利，你必须做的是，无论事实与否，你必须展现一个不同的姿态。”

加尼则告诉拜登，他如果能够重新平衡军事局势，和平就可能到来。不过，他强调必须加快步伐，因为阿富汗正面临全面入侵，包括受到巴基斯坦支持的塔利班以及主要由巴基斯坦人组成的恐怖分子的攻击。

路透社审查了拜登和加尼通话的记录副本并听了通话录音以验证内容的真伪。有关材料是由一个未获授权分发的匿名消息来源提供。

美国白宫周二拒绝对拜登和加尼的通话内容置评。