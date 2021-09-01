美方称撤侨行动变外交任务 不排除将来援助塔利班

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文表示，会继续从阿富汗撤走美国公民，有关行动会由军事任务转变为外交任务，并称不排除美国在未来向塔利班提供援助的可能性。

沙利文周二（8月31日）在美国广播公司的一档电视节目中表示，美国对阿富汗塔利班有“相当大影响力”，会通过一切可用的外交手段，确保100多名仍留在阿富汗的美国人能够离开。

他表示，在8月14日美国开始撤离美国公民和曾协助美方的阿富汗人时，共有约5500到6000名相关人士在阿富汗，目前已经撤走了97%到98%。沙利文也不排除美国在未来向塔利班提供援助的可能性。他说，美国将继续“直接”向阿富汗人民提供人道主义援助；但在未来，是否直接通过塔利班向阿富汗提供援助，将取决于塔利班方面的行为，包括剩余的美国人是否能够安全撤离。

当地时间8月31日，美国参议院全票通过了一项名为“归国人员紧急遣返援助”的法案。该法案计划在未来两年内拨出最多1000万美元，用于向美国撤军后从阿富汗返回的美国公民提供临时援助。该法案目前正等待总统拜登签署。

美国国务卿布林肯8月30日表示，目前尚有100到200名美国公民在美军离开后仍滞留在阿富汗，他们希望通过外交手段帮助这些美国公民撤离。

另据俄罗斯卫星网8月31日消息，北约秘书长斯托尔滕贝格接受媒体采访时保证，不会忘记那些没来得及离开阿富汗的人，会继续积极工作，把他们运送出阿富汗。

目前外国公民以及为外国使馆服务的阿富汗人只能通过喀布尔机场撤离。塔利班称不打算为美国人提供在8月31日之后撤离美国公民的宽限。