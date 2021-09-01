塔利班按照秘密协议护送美国人前往机场

（早报讯）美国有线电视新闻网（CNN）9月1日报道称，在美军撤离阿富汗的行动中，美国军方曾与塔利班谈判达成了一项秘密协议，由塔利班护送多批美国公民前往喀布尔机场的“秘密大门”，帮助他们从阿富汗撤离。

两名美国国防部官员称，美国公民被告知在机场附近的“集结点”集合，塔利班在那里检查他们的证件幷将其带到一个由美军驻守的大门。报道称，美国军人能看到美国人在塔利班的护送下穿过聚集在机场周边的人群，幷准备好在发生任何事时进行干预。

一名美国官员称，塔利班的护送任务“一天数次”，其中一个关键的集合点是喀布尔机场大门外的阿富汗内政部大楼。

CNN说，由于这些安排的敏感性，这两位美国国防官员要求匿名，因为美国担心塔利班对任何宣传行为的反应，以及来自“伊斯兰国”分支ISIS-K的袭击威胁，直到现在才被披露。此外，在整个撤离过程中，拜登政府官员强调正与塔利班合作，美官员还一再强调塔利班已承诺为美国人提供“安全通道”。

美国总统拜登8月31日发表讲话时表示，美国在阿富汗的撤军行动已完成，在过去的17天里，超过12万名人员被疏散，其中包括约5500名美国公民。

不过，美国承认尚有数百名美国公民留在阿富汗。目前，美国正在呼吁塔利班不要阻碍所有有意向的人离境。