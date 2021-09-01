南非确认出现冠病新变异毒株C.1.2

（早报讯）据南非媒体当地时间8月31日报道，南非国家传染病研究所（NICD）称，南非出现一种名为C.1.2的多重突变冠病病毒变异毒株。研究所表示，目前德尔塔毒株为导致南非大多数感染病例的主要来源，C.1.2变异毒株暂时还构不成威胁。

据研究人员报告，C.1.2变种于今年5月在南非普马兰加省和豪登省首次发现。该研究的主要作者之一谢珀斯称，这种新变种“可能是在长期感染新冠病毒后出现幷积累了额外的突变，可能会有免疫逃避反应”。谢珀斯还指出，目前尚不知道C.1.2中的突变组合是否使该谱系更具传染性，还没有关于该变种逃避免疫能力的数据，但她认为其中一些突变可能会影响免疫逃避。

南非国家传染病研究所表示，C.1.2变异毒株迄今已经传播至该国所有九个省份，但并不是引发该国正在发生的第三波疫情的主要毒株。在近期每日新增的确诊患者中，约2%感染了这一毒株。

研究所称，C.1.2变异毒株目前的发病率很低，仅在2%到3%之间。但这个数字逐月增加，因此他们正在进行病毒基因测序幷密切关注相关情况，目前没有太多关于这一变异毒株的更多详细数据。

数据显示，截至8月31日，南非累计确诊病例达277万7659起，死亡病例8万2261起。