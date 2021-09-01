南非德班地区连发枪击事件 四天内超10人遭枪杀

（早报讯）南非警方9月1日通过社交媒体宣布，当地时间8月31日夜间，位于南非重要港口城市德班南部的乌姆拉齐地区发生恶性枪击事件，共有五人遭枪杀，还有三人受重伤。这已是该地区在四天内发生的第二起恶性枪击事件。

8月28日，位于德班乌姆拉齐地区的一非正式定居点内，发生一起严重枪击事件，共有六人在此次事件中被枪杀。距此起枪击事件发生仅三天，该地区再次发生枪击事件。

德班所在的夸祖鲁·纳塔尔省交通、社区安全和联络部门发言人姆卡拉尼对事件表示强烈谴责，并敦促警方尽快查明真相，将犯罪嫌疑人绳之以法。据科瓦尼勒通报，这起事件发生在8月31日晚间，三名身份不明的犯罪嫌疑人各持一把9毫米口径手枪冲进一所普通民房内，向屋内的民众疯狂射击，共造成5人当场死亡，其余3人严重受伤。目前，伤者已经被紧急送往医院接受救治，而警方在现场共计发现了40颗子弹弹壳。

作为7月因前总统祖马入狱而发生大规模骚乱的“重灾区”，夸祖鲁·纳塔尔省目前安全形势堪忧。就在上月初，南非警方在对德班地区的一次例行检查时发现，该地区存有100多支非法枪支。对此，南非控枪组织“无枪南非”指出，能发现如此之多的非法枪支，表明可能有更多非法枪支目前正在南非全国各地社区内“暗流涌动”，而这极易引发南非安全局势的动荡不安。