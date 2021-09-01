通讯软件Telegram 下载量突破10亿

（早报讯）通讯软件Telegram加入了全球下载量超过10亿次的应用精英俱乐部。数据公司Sensor Tower表示，这款应用于2013年底推出，在上周五超过了这个里程碑。与该应用的主要竞争对手WhatsApp的情况一样，印度是Telegram最大的市场，在这个世界第二大互联网市场约占其安装量的22%，其次是俄罗斯和印尼，分别占全球10%和8%。

Sensor Tower补充说：“该应用的安装量在2021年加速增长，在2021年上半年达到约2.147亿的安装量，比2020年上半年的1.33亿同比增长高达61%。”

值得注意的是，安装量并不等同于该应用的活跃用户群。例如，截至今年年初，Telegram有大约5亿月度活跃用户。下载量的激增与WhatsApp在向其庞大的用户群转达其隐私政策方面的糟糕处理相吻合，但这也表明Telegram在最近几个季度获得了一些额外的关注。

Telegram在今年早些时候筹集了超过10亿美元的资金，是全球第15个下载量达到或超过10亿次的应用，名单上的其他应用包括WhatsApp、Messenger、Facebook、Instagram、Snapchat、Spotify和Netflix。