印度新增病例两个月来最多 喀拉拉邦为疫情重灾区

（早报讯）印度政府周四（2日）通报，该国过去24小时新增4万7092起冠病确诊病例，为两个月来的单日新高。

印度累计病例约3290万起；当天新增509起冠病死亡病例，累计43万9529起。

印度政府担心，病毒将从受影响最严重的喀拉拉邦蔓延开来，还有因学校重新开学以及节日季节的开始而扩散。

位于印度南端、人口稠密的喀拉拉邦在4万7092起病例中占了近70%，占死亡人数的三分之一。当地在一周前庆祝重大节日，期间家庭和社交聚会很常见。

卫生部长曼达维亚发表声明说：“随着喀拉拉邦的病例上升，应采取适当措施控制冠病的州际传播。”他要求与喀拉拉邦接壤的泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦的卫生部长加快疫苗接种。

印度迄今接种6.62亿剂疫苗，在其9.44亿成年人中，至少有54%接种了一剂，16%完成接种两剂。最近几天，随着疫苗供应的改善，印度疫苗接种率猛增。由于三分之二以上的印度人主要通过自然感染已经有了冠病抗体，专家们认为全国性的病例再次激增将不会像上次4月和5月那样致命，当时有数万人死亡，医院没有床位和氧气。

然而，联邦政府警告说，与喀拉拉邦一样，印度其他地区也可能在本月开始至11月初的节日前后出现感染率上升。