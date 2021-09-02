泰国卫生部：科兴—阿斯利康混合疫苗反应良好 150万人已接种

（早报讯）泰国卫生部表示，其由中国科兴疫苗和英国阿斯利康疫苗组成的“混合疫苗方案”是安全的，并成功提高了首批150万接种者的免疫力。

路透社报道，泰国今年7月成为世界上首个混合使用中国疫苗和西方开发的疫苗的国家。由于该国的确诊病例和死亡人数近几月持续激增，政府在疫苗供应方面面临困难。

泰国医学部主任素帕基·西拉克（Supakit Sirilak）周四（2日）在新闻发布会上说，"150多万人已注射了混合配方，是安全的。请不要散播谣言，引起不必要恐慌。” 他还说，泰国一直在生产阿斯利康的疫苗，并将不再为民众提供两剂量中国科兴疫苗克尔来福。

据报道，在泰国超过6600万的人口中，只有13%的人已完全接种疫苗。该国120万起感染和1万2103起死亡病例大部分是在今年4月后发生，由高度传播的阿尔法和德尔塔变体所致。

卫生部表示，科兴-阿斯利康混合疫苗将免疫力提高到与阿斯利康两剂疫苗相同的水平，并且由于剂量间隔较短，意味着可以更快地完成疫苗接种。卫生部常务秘书奇帝蓬（Kiatiphum Wongrajit）说，该配方将被用于泰国的大部分疫苗接种。

卫生部长阿努丁也说，可能从这个月开始，政府将为300万接种两次科兴疫苗注射的人提供不同类型疫苗的追加剂量。

泰国近来加速争取和发放疫苗，并开始混合接种英国阿斯利康和中国科兴疫苗，以加强民众免疫力，同时应对疫苗供应短缺的问题。