克里称气候变化非地缘战略武器 吁中国不要让政治影响气候合作

（早报讯）美国气候特使克里指气候变化不是地缘战略武器，呼吁中国不要让政治影响双方的气候问题合作。

路透社报道，克里到中国天津与中国气候变化事务特使解振华进行两天会谈后向记者发表讲话，他说：“我告诉他们，气候问题不是意识形态，不是党派问题，不是地缘战略武器。”

中国官员之前警告说，中美之间的外交紧张可能破坏双方在减排问题上的合作。

美国政府长期以来都希望将气候议题与对华贸易、人权和冠病起源等争端分开处理，中国认为这些议题应该相关联。

美国国务院表示，克里对中国国务委员兼外交部长王毅说，美国政府希望中国在气候变化问题上做更多的努力。

国务院发言人说，“克里重申美国承诺与世界合作应对气候危机，而且必须以所需的严肃态度和紧迫感来处理。美国也鼓励中国采取额外的措施减少排放。”

另据中国外交部官网消息，王毅周三应约视频会见克里时说，美方希气变合作成为中美关系的“绿洲”，但如“绿洲”周围都是“荒漠”，“绿洲”迟早会被沙化。中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。

中国国务院副总理韩正也在北京通过视频方式会见来华访问的克里，他表示希望美方按照两国元首通话精神，为双方应对气候变化合作创造良好氛围。

克里回应说，美国愿意改善两国之间的沟通。