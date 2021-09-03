韩政府研判第四波疫情本月将达峰值

（早报讯）韩国中央灾难安全对策本部周五（3日）表示，若维持现行防疫措施并扩大疫苗接种规模，预计单日确诊病例将于9月5日至20日升至峰值2000～2300例后开始下降。

韩联社报道，从近四周的日均新增确诊数量来看，8月第二周环比猛增19%，为1780起，之后的3周（1751起、1702起、1654起）没有大幅变动。

对策本部第一次长、保健福祉部长官权德喆表示，虽然疫情得到控制，但日均确诊病例依然超1700起，不能放松警惕。随着预防接种顺利进行，预计预防接种的效果将从9月中下旬起开始显现。

对策本部预测，到9月底前将有3600万人（全国人口的70%）完成首剂接种，2400万人（47%）完成两剂接种。截至8月31日，2903万人（全国人口的56.5%）已完成首剂接种，1522万人（29.6%）完成两剂接种。据此，到9月底完成首剂和两剂接种者将分别增加800万、1100万人。

中央应急处置本部社会战略组长孙映莱表示，9月底是七成人口完成首剂、近半人口完成两剂接种后经过两周（形成抗体）的时期。届时，冠病病毒的传播力、致死率、重症度有望大幅降低。

权德喆表示，在中秋节假期后若大流行得到有效控制，政府将考虑10月起分阶段转变防疫体系兼顾日常生活。