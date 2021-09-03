佐科疫苗证书信息遭泄露 个人数据安全引关注

（早报讯）印尼总统佐科一些重要个人信息周五（3日）疑遭泄露，该国个人数据安全引发广泛关注。

当天，印尼社交媒体上流传佐科的疫苗接种证书，显示内容包括佐科身份证号等重要个人信息及其助理的手机号码。

据印尼媒体报道，有网民用这些信息在PeduliLindungi应用中查找佐科的疫苗接种卡，结果成功找到了他的第一剂疫苗卡、第二剂疫苗卡和第三剂疫苗证明表。这些信息都被上传到了社交媒体上。

印尼国会副议长达斯科当天在国会大厦就该事件回应时强调个人信息保护的重要性。达斯科称，国会最近收到多起关于PeduliLidungi应用的投诉，内容多涉及个人数据和疫苗接种证书的安全。

该应用是目前印尼官方用于查验个人冠病疫苗接种信息的唯一手机和网络平台，民众进入公共场所时均须出示该应用上的信息。佐科个人信息的泄露，被怀疑与该应用数据漏洞有关。印尼总统府发言人拉赫曼当天对佐科个人信息遭泄露流传感到遗憾，他希望有关方面立即采取特殊措施以防止类似事件发生。

达斯科称，印尼卫生部长萨迪金在国会表示将完善该应用。卫生部已经将几位重要官员的个人数据从程序系统中删除。据悉，印尼国会目前正在讨论个人数据保护法案，但因国会与政府间尚未就个人数据监管机构达成一致意见，该法案讨论处停滞状态。