塔利班称攻陷反抗军最后据点 民族抵抗运动否认失守

（早报讯）三名塔利班消息人士说，反塔利班武装人员的最后据点潘杰希尔省周五（3日）被塔利班占领。不过，由“北方联盟”与原政府副总统萨利赫等派系所组成的民族抵抗运动否认已经沦陷。

路透社引述其中一名塔利班司令说：“在全能真主的恩典下，我们控制了整个阿富汗。麻烦制造者已被挫败，潘杰希尔现在在我们的统领之下。”

欢庆的枪声响彻喀布尔，面簿页面出现许多谈论潘杰希尔省沦陷的消息。

潘杰希尔省是阿富汗反塔利班力量最后坚守之地。目前仍无法立即确认潘杰希尔省沦陷消息的真伪。如果消息属实，这表示塔利班完全控制了整个阿富汗，这是该武装组织1996年至2001年首次统治阿富汗时没有实现的目标。

萨利赫在英国广播公司国际频道（BBC World）一名记者的推特账号上载一个视频说，他们仍没有放弃。萨利赫说：“毫无疑问，我们正身处困境。我们受到塔利班入侵，（但）我们坚守阵地，我们进行了反抗。”

另有几名反塔利班领袖也驳斥潘杰希尔省失守的消息，该地区集结了数以千计的地方民兵武装人员和原政府军的残余部队。

塔利班消息人士周五早前表示，塔利班联合创始人巴拉达尔（Mullah Baradar）将成为阿富汗新政府的领导人，塔利班创建领袖奥马尔的儿子雅各布（Mullah Yaqoob）和另一高层斯坦内克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanekzai）也将在新政府担任要职，并指塔利班很快就会宣布新内阁班底。