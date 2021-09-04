美国白宫推介653亿美元大流行危机10年预备计划

（早报讯）美国白宫周五（3日）推介一项总额达653亿美元（约876亿新元）的大流行危机10年预备计划，并把这项计划比喻为阿波罗登月任务。

《纽约时报》报道，白宫要求国会立即为这项计划从预算和解法案中拨款至少150亿美元，这是美国总统拜登最初提议数额的一半。

大流行危机10年预备计划是由拜登的科学顾问和国家安全理事会联合拟定，计划建立一个全职的“任务掌控”（Mission Control）办公室，负责协调各政府机构的工作，及早发现潜在威胁，并为国家做好应对潜在威胁的准备。

白宫科技政策办公室主任兰德向媒体预先介绍这项计划时说：“要应对大流行病，我们有大量的工作得做，我们必须思考创造可能需要几年时间才能开发出来的一些应对能力，但是在未来数十年发生另一个大流行事件时，它将能发挥真正的变革性作用。”

白宫在3月份宣布的美国就业计划原包括为大流行危机预备计划拨款300亿美元，周五公布的数额被砍掉一半。而美国国会温和派民主党议员正在推动降低3.5万亿美元预算和解法案的价格标签，他们正在考虑为大流行危机预备计划提供的拨款为80亿美元。

美国国家安全委员会全球卫生安全与生物防御高级主任卡梅伦周五与兰德一起会见媒体，她在奥巴马任内就担任此职，并在当年拟定了一份大流行危机预备文件。