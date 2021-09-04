拜登下令司法部等机构解密九一一恐袭调查文件

（早报讯）美国总统拜登周五（3日）签署行政令，指示司法部等机构解密政府针对2001年九一一恐怖袭击事件的调查文件。

法新社和新华社综合报道，拜登当天发表声明说，在九一一恐袭20周年来临之际，他签署了一项行政令，指示司法部和其他相关机构就公开有关联邦调查局九一一恐袭调查文件进行审核。司法部长须在未来6个月内向公众公开相关文件。

拜登表示，签署该行政令兑现了他在竞选总统时做出的承诺，即确保九一一调查结果的透明度。

今年8月6日，超过1600名九一一恐怖恐袭的受害者或其家属发表联名信，要求拜登公开美联邦政府调查九一一恐袭的相关保密文件。美国司法部8月9日回应说，将就公开相关保密文件进行审核，以挑选适合公开的信息，联邦调查局将尽快分批公布相关信息。

2001年9月11日，恐怖分子劫持美国民航四架客机，两架撞塌纽约世贸中心“双子大厦”，一架撞毁华盛顿五角大楼的一角，一架在宾夕法尼亚州坠毁，四架客机上无人生还。这一系列袭击导致约3000人死亡，并造成数千亿美元经济损失。

九一一恐袭发生后，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的卡伊达恐怖组织头目奥萨马策划为幕后元凶，于2001年10月对阿富汗发动了反恐战争。

拜登政府今年7月宣布，美国在阿富汗的军事任务将在8月31日结束。美国最后一架C-17运输机于美东时间8月30日下午3时29分（阿富汗8月30日晚上11时59分）从喀布尔国际机场起飞，标志着美国完成在阿富汗的撤军行动，同时宣告美国在阿富汗的20年战争正式结束。