阿德恩承诺本月内快速收紧反恐法

（早报讯）新西兰总理阿德恩在奥克兰超市恐怖袭击发生后，誓言将快速收紧反恐法律。

路透社报道，阿德恩在周六（4日）的记者会上介绍说，《反恐立法法案》将把最终可能导致恐袭的计划和准备工作都定为刑事罪行，她说：“我承诺，国会一复会，我们就会完成这项工作——这表示我们将会尽快通过法案，一定会在这个月底前通过。”

中间偏右的新西兰国家党已表明将支持这项法案。

周五，一名32岁的斯里兰卡男子在奥克兰连锁超市Countdown内用刀刺伤七人，其中三人情况危急。发动袭击的男子过后迅速被警方开枪击毙。

反对党质疑这名男子在干案前已被警方列为监视对象好几年，为何还能在社区里自由活动。有学者表示，他曾试图到海外参加恐怖组织，但当局却无法起诉他，因为新西兰的反恐法并不涵盖准备发动袭击。

阿德恩说，施袭男子2011年持学生签证来到新西兰。2016年他开始引起警方的注意，原因是他支持极端组织伊斯兰国的暴力意识形态。

2017年5月他在机场被捕，当局相信他当时准备前往叙利亚。之后，他因拥有一本被查禁的书和一把猎刀而被提控，但获准保释。

阿德恩在7月下旬和8月下旬再次听取有关这名男子的简报，警察总监等官员当时提议加快反恐立法修正案的可能性。

2018年8月，他再次因为购买刀而被捕入狱。阿德恩说，他在今年7月获释后，警方开始对他进行监视。

阿德恩说，她想解释为什么这名男子没有被遣送回国，但却不能这么做，因为这会触犯法庭禁止公布其身份的命令。

不过，阿德恩表示，她无意公布这名袭击者的姓名，“恐怖分子，无论是生是死，都不该提他们的名字，这会让他们正中下怀。”