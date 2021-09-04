塔利班原价25%贱卖美制军备 伊朗或逆向复制

（早报讯）美军撤出阿富汗后，大批美制军备近日出现在伊朗境内，怀疑由塔利班以原价25%贱卖出售。俄罗斯卫星网报道，伊朗向塔利班购买原本属于阿富汗军的美制装甲车辆、无人机及直升机，可能会送往研究中心作逆向工程复制。

新闻网站中东之眼（Middle East Eye）3日报道，英国广播公司（BBC）记者基安沙里夫在推特上载多张照片，显示多辆美制悍马吉普车及其他军用车辆，出现在连接伊朗中部城市加姆萨尔至北部城市塞姆南的高速公路上。沙里夫表示，图片来自Telegram的伊朗频道。

伊朗的美制军备来源有两个说法，其中一个是塔利班向伊朗出售，另一个是伊朗扣留早前入境避难的阿富汗军人。

美国国防部发言人洛德威克拒绝评论报道，但是承认可能有大量提供予阿富汗军，用于反叛乱作战的低技术装备落入塔利班手中。他说，上述装备没有重大战略用途，强调不会对美军及阿富汗邻国军队构成严重威胁。

在2002年至2017年期间，美国向阿富汗军提供约值2800亿美元（3755.7亿新元）武器，包括枪械、夜视镜及搜集情报的小型无人机，以及208架飞机。美国情报部门估计，塔利班拥有逾2000架装甲车辆，包括悍马吉普车；也拥有40架飞机，可能包括黑鹰直升机、侦察攻击直升机及无人机。