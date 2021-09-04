气象组织：防疫封锁证实提升了空气质量

（早报讯）联合国气象专家指出，冠状病毒疫情的封锁措施给世界一些地区的空气质量带来了“前所未有”的快速改善，但不足以阻止全球变暖导致的气候变化。

世界气象组织3日发布的首份《空气质量和气候公报》显示，2020年，东南亚由交通和能源生产造成的有害空气传播颗粒减少了40%。

在疫情的第一年，中国、欧洲和北美的影响气候变化的气体排放量也有所减少，空气质量有所改善，而瑞典等国家的改善幅度较小，因为现有空气质量中有害的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)的细颗粒物含量(PM2.5)相对较低。

联合国新闻中心引述公报说，尽管疫情行动限制令空气污染物排放量有所下降，但气候和环境变化引发的极端天气还是引发了前所未有的沙尘暴，包括2020年6月有纪录以来最大的非洲沙尘暴以及从澳大利亚到西伯利亚的野火，这些都使得空气质量严重恶化。

世界气象组织指出，“这一趋势在2021年仍在继续。北美、欧洲和俄罗斯苔原发生了毁灭性的野火，影响了数百万人的空气质量，沙尘暴覆盖了许多地区，并穿越了各大洲”。

气象组织指出，空气污染对人类健康有重大影响。来自最新的全球疾病负担评估的估计显示，全球死亡率从1990年的230万(其中91%归因于颗粒物，9%归因于臭氧)上升到2019年的450万(其中92%归因于颗粒物，8%归因于臭氧)。