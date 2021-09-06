据守潘杰希尔的反塔利班领袖准备与塔利班谈判

（早报讯）据守在阿富汗喀布尔北部潘杰希尔省的一名反塔利班领袖对宗教学者提出通过谈判结束战斗表示欢迎，并称已为此做好准备。

路透社报道，阿富汗媒体早前称，宗教学者呼吁塔利班接受谈判解决方案，以结束潘杰希尔的战斗。塔利班没有立即做出回应。

阿富汗民族抵抗阵线（NRFA）领袖艾哈迈德·马苏德（Ahmad Massoud）星期天（5日）在该组织面簿页面帖文说：“民族抵抗阵线原则上同意，解决当前问题，立即结束战斗并继续进行谈判。”

马苏德还说：“为了实现持久和平，民族抵抗阵线现在准备停止与塔利班的战斗，条件是塔利班也停止对潘杰希尔和安达拉布地区（Andarab）的袭击和军事行动。”他所指的是潘杰希尔邻近巴格兰省（Baghlan）的安达拉布山谷地区。

马苏德表示，战斗停止后，所有各方就可以到阿富汗乌里玛理事会（Ulema Council，又称和平理事会）举行谈判。

另外，阿富汗民族抵抗阵线星期天证实，其主要发言人达什蒂（Fahim Dashti）在当天的战役中遇害。

塔利班部队同日早前说，他们拿下潘杰希尔周边地区后，已朝着潘杰希尔的省府继续推进。

塔利班在三个星期前占领了阿富汗34个省中的33个省，获西方国家支持的阿富汗前总统加尼逃出国后，塔利班在8月15日攻陷首都喀布尔。