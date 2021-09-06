几内亚军人发动政变扣押总统 全国实施宵禁

（早报讯）西非国家几内亚特种部队星期天（5日）扣押总统孔戴后宣布全国实施宵禁，“直到另行通知为止”，并且撤换了各州州长。联合国、非洲联盟、西非国家经济共同体等国际组织发表声明，谴责任何通过武力接管政府的行为，要求立即释放孔戴。

路透社和新华社综合报道，发动政变的军人当天在几内亚国家电视台宣读一份声明说，军政府将于当地时间周一上午11时（新加坡时间周一晚上7时）在首都科纳克里召集内阁部长和其他高级官员。

几内亚首都科纳克里9月5日上午枪声大作。科纳克里居民说，枪声出现在总统府、国防部所在的卡卢姆区，持续约20分钟。

几内亚国防部当天下午发表声明说，几特种部队成员在总统府附近发动袭击，造成民众恐慌。总统卫队和政府军已击退武装分子，正在开展搜捕行动。

然而，几特种部队中校马马迪·敦布亚随后在国家电视台发表声明，称其部队已掌握国家政权并扣押孔戴，几内亚政府被解散，陆地边界将关闭一周。此外，敦布亚宣布成立“国家联合发展委员会”，“以实现政权的平稳过渡”。

社交媒体上发布的一段视频显示，孔戴在一个房间内被军人围住。目前，视频拍摄时间和地点不明，其真实性尚无法确认。

联合国秘书长古特雷斯说，他正密切关注几内亚局势。他强烈谴责任何通过武力接管政府的行为，呼吁立即释放孔戴。

非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪和非盟委员会主席法基同日发表共同声明，谴责任何以武力夺取政权的行为，呼吁立即释放孔戴。声明同时呼吁非盟和平与安全理事会紧急开会研究几内亚形势，并采取适当措施。

西非国家经济共同体星期天晚上发表声明，谴责几内亚发生的“政变图谋”，表示将采取制裁措施以期“恢复几内亚宪法秩序”，并要求几内亚叛乱军人保障孔戴人身安全，并无条件释放孔戴和其他在押人员。