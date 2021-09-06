美国商界敦促拜登政府推出清晰对华贸易政策 

（早报讯）美国《纽约时报》近日报道，在拜登入主白宫七个多月后，美国商界对拜登政府的中国贸易政策越来越沮丧，因为前总统特朗普施行的对抗政策仍在延续，而拜登在对中国的经济接触和贸易政策上没有多少清晰度。

美国之音引述该报道说，全球两个经济体的关系裂痕依旧严重，美国对数以千亿计美元的中国进口商品的惩罚性关税仍在征收，这令许多像高通、因特尔和谷歌这样的科技巨头在如何应对中国市场上举棋不定，看不到多少双方的“脱钩”会很快结束的希望。

让一些商界人士沮丧的是，拜登扩大了特朗普政府的一些惩罚措施，今年7月增加了对中国官员的制裁，以惩罚他们在损害香港民主和自由上的行为。此前的6月，拜登还发布行政命令，制裁更多中国公司，禁止美国投资这些与中国军方有关联或出售用于迫害宗教自由和异议人士的监控技术的公司。

报道指出，到目前为止，拜登政府还没有阐明如何处理与北京的经济关系，只是说会在对中国贸易政策进行广泛的审查后进行说明。但这一审查过程持续了多个月，没有结束的时间表。

因此，美国商界在进行密集的游说活动，要求取消对中国的惩罚性关税，这样会让商家更容易依赖中国的工厂，而不是在美国或其他地方投资。

美国财政部长耶伦今年夏天表示，对中国的关税伤害了美国的消费者。但她同时警告中国对出口商的补贴对美构成挑战。美国贸易代表戴琪表示，进口关税为美国提供了杠杆筹码。

白宫新闻发言人普萨基9月1日在被问到有关关税审查时回应说，没有何时完成的时间表。

美国一些商业组织表示，关税令美国处于不利的竞争地位，让美国进口商的成本增加。今年8月，一些美国有影响力的商业团体致函耶伦和戴琪，敦促拜登政府重启与中国的贸易谈判，取消对中国进口商业的关税。

发起致函行动的中美贸易全国委员会主席艾伦表示，商业的主要困境是不确定性。他表示，发起致函是为了确保让拜登政府审查对中国贸易政策时考虑到商界的观点。在信上签名的其他组织还有美国商会、商业圆桌会议、美国药品研究与制造商协会、美国半导体行业协会、美国农业局联合会和美国零售联合会等。

全国制造商协会8月31日也致函拜登政府，敦促尽可能快地完成和公布其中国战略。

纽时的报道表示，更令美国商界躁动不安的是，特朗普政府时代批准的大多数关税豁免都已到期，但拜登政府还没有设立一个新的机制允许这些公司获取新的豁免。美国跨党派的议员们也致函拜登政府，敦促重启批准豁免程序。

不过，特朗普政府的贸易代表莱特希泽表示，游说团体在试图减弱行政当局征收关税的权力。他说，为中国和中国进口商工作的那些人想取消拜登和随后的总统应对中国不公平贸易的最后一个“工具”。

同时，并非所有的商界组织都赞成取消对华关税。全国纺织团体协会希望拜登政府继续对中国保持强硬的态度。代表联合钢铁工人和一些国内制造商的美国制造业联盟的主席保尔表示，对中国在经济和国家安全上的担忧，是目前极少数民主党人和共和党人还能有共识的议题之一。

美国贸易代表戴琪上周在一个视频会议上表示，她明白时间很重要，但是戴琪又强调，在美国如何处理与中国的贸易关系上，政府需要深思熟虑。