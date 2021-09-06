马国森美兰公正党内讧 炮轰州务大臣领导无方

（早报讯）马来西亚森美兰人民公正党起内讧，一名州议员和多个区部公开炮轰州主席兼州务大臣阿米努丁领导无方，扬言上书党主席安华要求重组森州领导层。

“当今大马”报道，森美兰公正党有八个区部，根据《阳光日报》，多达六个区部和公正党朱湖州议员叶朝政发表联署文告，表示党基层已对阿米努丁失去信心。

不满阿米努丁的区部包括亚沙、波德申、日叻务、瓜拉比拉、林茂及芙蓉；另外两个未入列的区部是由阿米努丁领导的淡边区部和仁保。

《阳光日报》说，森州公正党通讯主任尤索夫达巴也在星期天（5日）一场活动中念出他们的联署文告和备忘录。

联署文告的领袖包括亚沙区部主席依斯迈阿末、林茂区部署理主席斯特兰、森州妇女组主席安妮依德利斯，以及日叻务区部主席尤玛兹米。

报道指出，联署文告罗列阿米努丁领导失败的例子，主要诉求为重组森美兰公正党领导层。

他们也指控阿米努丁作为公正党州主席却无法拟定计划，吸引支持者。他们表示，由于阿米努丁的无能，区部基层没有意愿协助党，所以也无法成立竞选机器。

他们在文告中表明支持公正党主席安华，并将提呈备忘录给安华以采取进一步行动。

公正党内部的分裂，也间接促成去年2月的“喜来登政变”。当时，时任公正党署理主席阿兹敏率领另外九名国会议员出走，加入土著团结党主席慕尤丁的国盟政府。

尽管多个希盟州政府相继下台，但阿米努丁还是以四个议席成功保住了森美兰。希盟在森美兰有20个州席，国盟有16席。