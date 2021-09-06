纽时：塔利班迟迟未批 千人受困马扎里沙里夫机场多天

（早报讯）《纽约时报》星期天（5日）报道，约1000人包括数十名美国人和持美国签证的阿富汗人，受困在阿富汗北部城市马扎里沙里夫机场已经五天，至今仍在等待塔利班批准让他们的飞机起飞。

该报道说，马扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）国际机场的情况与喀布尔国际机场的情况相同，在美军正式撤离阿富汗后，数以千计的人无法登机离开。

美国众议院外交事务委员会资深共和党人麦考尔告诉“福克斯星期天新闻”，六架飞机被困在马扎里沙里夫机场，机上有美国人和阿富汗口译员。由于还没得到塔利班的许可，他们的飞机不能起飞。

麦考尔指塔利班把机上乘客“当人质做要挟”，但多项报道驳斥麦考尔的说法。

麦考尔相信，塔利班希望以美国全面承认其合法地位作为允许飞机起飞的交换条件。

但一名熟悉撤离航班安排的人士告诉路透社，把在阿富汗机场等候撤离的乘客称为“人质”是不正确的。

据《纽约时报》，在卡塔尔安排阿富汗撤离航班的负责人表示，在马扎里沙里夫的飞机已获得必要许可，正在等待塔利班的最终批准。

参与组织撤离航班的美国退役海军陆战队少校蒙塔尔沃说：“塔利班没有将飞机上的乘客扣为人质。”

美国国务院发言人受询时表示，它没有确认包机的基本细节的可靠途径，包括机上的美国公民和其他乘客的人数，但他补充说：“我们一定要塔利班信守承诺，让想离开阿富汗的人都可以自由离开。”