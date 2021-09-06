共同社：缅军方同意亚细安停火要求以获得人道援助

（早报讯）亚细安缅甸特使埃里万·尤索夫接受共同社访问时透露，缅甸军政府同意在今年年底前停火，以便获得人道主义援助。

自缅甸军方在今年2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的原民选政府，全国各地爆发大规模的反政变示威，军方对示威者采取暴力镇压手段，至今已造成超过1000人死亡，缅甸局势陷入动荡不安。

缅甸所属的东南亚10国组织亚细安一直尝试争取缅甸军方和反政变者开展对话。

路透社周一（6日）引述共同社报道说，埃里万受访时表示，他在与缅甸外长温纳貌伦举行视讯会议时提出停火建议，而缅甸方面接受了这个建议。

埃里万说：“这不是政治方面的停火。这个停火是为了确保人道救援人员可以安全地为当地提供救援物资。”他说：“缅甸军方对我提出的停火以便进行人道救援安排并没有异议。”

报道指埃里万也通过间接方式，把他的建议书传递给了缅甸反政变政党。

缅甸军方没有回应路透社的置评请求。

埃里万9月4日接受路透社采访时透露，他希望在10月底前到缅甸进行访问，并将争取同翁山淑枝见面。目前他还在为此事与缅甸军方进行磋商。

亚细安成员国与缅甸军方领导人敏昂莱4月24日在印度尼西亚首都雅加达举行特别峰会。会后，亚细安宣布与缅甸军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援，以及允许一名亚细安特使访问缅甸。