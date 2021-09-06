希盟据传向政府提出“信任与支持协议”草案

（早报讯）马来西亚最大反对党联盟希盟据传已向政府提出免除在国会进行信任动议表决的“信任与支持协议”（CSA）协议草案，执政阵营正在研究这份草案。一旦双方达致协议，即将在下周一召开的国会就不会出现针对首相依斯迈沙比里的信任动议表决。

《海峡时报》今天引述马国内阁消息人士报道，希盟在上周三内阁会议之前提出上述草案。执政党阵营已经决定，由所有支持现任政府的政党派代表组建一个部长级委员会来研究这份草案。

这名内阁消息人士说：“一些部长将研究希盟的建议。”这名消息人士要求匿名，因为这个部长级委员会会议的信息仍属机密。

依斯迈沙比里8月21日宣誓就职后，8月25日就与希盟及人民公正党主席安华、民主行动党秘书长林冠英及国家诚信党主席莫哈末沙布举行会谈，双方当时讨论了“信任与支持协议”等议题。这是马国首相首次与反对党领导人在首相署进行正式会谈及发表联合声明，也是朝野政党展开和解的重要一步。

“信任与支持协议”是英国西敏寺议会制度里，弱势政府与反对派及独立议员达致的非正式合作协议。根据协议，当国会表决信任动议或预算案这两项可能导致政府倒台的议案时，反对党及独立议员投支持票或弃权以表达对政府的支持，政府则以双方谈妥的政策让步作为回报。