美国佛罗里达州发生枪击案 致四死一伤

（早报讯）美国佛罗里达州波克县莱克兰市星期天（5日）凌晨发生枪击案，造成包括一名婴儿在内的四人死亡，一名11岁儿童受重伤。嫌疑人受伤并被警方逮捕。

福克斯新闻报道称，波克县警长贾德表示，此前，嫌疑人与受害者没有任何联系。美国媒体援引调查人员的话说，初步证据显示，4日晚，嫌疑人开车经过格里森家时，对正在住所修剪草坪的格里森称，其女儿将要自杀。接到报警后，警方赶到现场，但未找到嫌疑人。

大约九小时后，嫌疑人回到受害者的住所。5日凌晨4时22分，附近一名警察听到枪声，警方到达现场后，在事发住所前院的草坪上发现一辆着火的卡车，以及一名身穿迷彩服的男子。贾德说，当警方接近时，这名男子跑回住所内。警方随后与枪手展开枪战，在更多执法人员到达后，受伤嫌疑人向警方投降。

进入住所后，警方发现一名11岁女孩“受重伤”，身上至少有七处枪伤。她立即被送往附近医院。40岁的格里森被确认为该起事件的受害者之一，一名33岁女性及怀中三个月大的婴儿也被杀害，第四名受害者是婴儿62岁的祖母。

《国会山报》报道称，波克县警长办公室已确认嫌疑人为33岁的美国退役军人赖利。赖利在美国海军陆战队服役期间担任狙击手，曾被派往伊拉克和阿富汗。他最近被聘为安保人员。贾德说，赖利5日被捕后，仍表现出攻击性，曾试图抢夺警察的枪支。

赖利没有犯罪记录，他称自己吸食了甲基苯丙胺。警方说，赖利的车上还备有止血带等用于枪战的物品。当局表示，赖利的女友称赖利从未有过暴力行为，但他患有创伤后应激障碍，且越来越不稳定。