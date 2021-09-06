塔利班新教育措施要求男女分班或拉帘隔开上课

（早报讯）阿富汗周一（6日）学校开学。据法新社报道，在塔利班教育当局发布的一份文件中，要求大学必须根据其设施为女学生招聘女教师，如果不能聘用女教师，大学应该尽量聘用有良好行为记录的老年男教师。

塔利班5日下令，就读阿富汗私立大学的女性必须身穿长袍，幷且戴着几乎遮住全脸的面纱，同时严禁男女合班，或是至少以帘幕区隔。根据塔利班的教育主管机关发布文件，只有女老师才能教女学生，若是办不到，那么品格端正的“年长男人”才可任教。

教育主管机关颁布的命令适用于6日开学的私立大学院校。塔利班首次执政于2001年结束以来，阿富汗的私立大学院校蓬勃发展。此外，男女应使用不同的出入口。女生必须比男生提前五分钟结束课程，以防止他们在教室外面混在一起。

一位大学教授说：“实际上，这是一个很难实施的计划——我们没有足够的女教师或班级来隔离女孩。但事实上，他们允许女孩上学是一个很大的积极改变。”

据社交媒体上发布的照片显示，课堂上男女学生之间被要求拉上帘子以分隔开来。

《今日印度》5日报道，在社交媒体上发布的照片显示，男生和女生分别坐在教室的两侧，中间有不透明的帘子分隔。

据德国之声2日报道，塔利班发言人穆贾希德在接受意大利《共和国报》采访时表示，阿富汗女性可以继续上大学，今后可以工作就业，比如作为护士、警察、在政府部门和行政机构担任助理等。但他排除了女性担任政府部长的可能性。