马国驻新加坡最高专员署：护照到期前半年就该处理

（早报讯）马来西亚驻新加坡最高专员署说，在新加坡的马国民众申请和更新护照的人数去年以来日益激增，当局建议这些民众在护照到期前六个月就应该申请新护照或更新旧护照。

马国最高专员署今天发布声明表示，护照申请者人数激增的情况，是马国和新加坡去年4月落实边境管制措施后出现的。“（最高专员署）2019年处理2.4万本护照，2020年6万零387，增加151%。今年1月以来，最高专员署已办理6万9993本护照。”

声明表示，即使所有相关证明文件均已正式提交，目前护照申请或更新的处理时间仍需要八周。最高专员署的对策包括2020年7月起将柜台的服务时间延长至晚上7时，也从2020年9月起在柔佛移民局打印护照后送来新加坡，今年2月也开始实施线上申请。

声明表示，根据新加坡的卫生措施，在最高专员署的护照申请、更新和领取都仅限预约者。申请者收到最高专员署通知后，也应该尽快领取护照。

社交媒体今年3月流传马国民众上午6时就到马国驻新加坡最高专员署外排队处理护照的视频。马国移民局总监凯鲁当时表示，过去旅居新加坡的马国人可以返回柔佛新山更新护照，但冠病疫情和马新两国关闭边境后，导致在新加坡的马国民众民众只能前往最高专员公署更新护照，所以才会出现特别拥堵情况。“马国和新加坡分别实施入境强制隔离10天和14天的措施，也让马国民众难以回国更新护照。”

马国去年3月18日因冠病疫情而实施行动管制令后，许多马国民众为了工作而只能继续留在新加坡。马国人力资源部长沙拉瓦南去年10月表示，在新加坡工作的马国民众约有40万人，其中约30万在疫情前就在新加坡居留，其余10万人在疫情前原本每天来回柔佛与新加坡。换言之，新马两国封锁边界后，在新加坡居留的马国民众增加约10万人。