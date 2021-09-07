马尼拉暂不放松防疫 “修订版加强社区隔离”执行至15日

（早报讯）菲律宾首都大马尼拉地区的“修订版加强社区隔离”（MECQ）延长至9月15日。

路透社报道，菲律宾一天前宣布放宽限制以刺激商业活动，但菲律宾总统府新闻发言人哈里·洛克7日晚宣布，大马尼拉地区将继续采取第二严格的冠状病毒控制措施。中国新闻社引述他说，菲新发传染病管理机构间工作组（IATF-EID）当天下午决定，推迟实施原定9月8日起在大马尼拉地区试行的“警戒级别一般社区隔离”（GCQ）。原因是IATF-EID正与大马尼拉地区地方政府部门磋商，在全社会隔离等级降级后，如何对疫情暴发集中社区实施“精细封锁”。他说，只有在确定实施“精细封锁”如何试点后，该国首都地区才会降级为GCQ。

由于疫情持续高企，医疗设施趋紧。大马尼拉地区8月6日至20日实行“加强社区隔离”（ECQ），这是该国暴发疫情以来，首都地区第三次“封城”。8月21日至今，“封城”等级调整为“修订版加强社区隔离”（MECQ）。

由于MECQ继续执行，餐馆只能提供外卖；美容院和指甲水疗中心等不得提供个人护理服务；宗教服务可以通过“视频录制和在线直播”方式来进行；商场按照卫生隔离规定有限度开放等。

据菲卫生部数据，该国7日新增确诊1万8012起，活跃病例达到15万8637起。