塔利班公布强硬派内阁名单 被美通缉恐怖分子任内长

（早报讯）塔利班周二（7日）宣布组建临时政府并任命一名被美国列入黑名单的恐怖分子为内政部长，名单中没有女性成员。

法新社和新华社综合报道，塔利班发言人穆贾希德当天在阿富汗首都喀布尔发表声明说，塔利班最高领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）将以“埃米尔”身份领导国家，阿洪德（Mullah Hassan Akhund）为代总理，塔利班联合创始人巴拉达尔（Mullah Baradar）为代副总理。

声明说，临时政府组成人员将在伊斯兰原则下努力工作，保护国家最高利益，保障边境安全，确保阿富汗持久和平、繁荣与发展。阿富汗愿在相互尊重的基础上与周边国家及世界各国发展稳定健康的关系，绝不允许任何人或组织利用阿富汗领土威胁别国安全。阿富汗政府将努力保护所有外交使团、人道主义组织和外国投资者的安全。

声明还表示，阿富汗需要人民的支持，以重建饱受战争蹂躏的国家。阿富汗人民应遵守伊斯兰原则。政府将保护人权。声明落款是“埃米尔阿洪扎达”。

周二公布的部分临时政府成员还包括：“哈卡尼网络”领导人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）为内政部长，他是美国通缉的头号恐怖分子，美国为抓捕他提供高达500万美元（约682万新元）的赏金；塔利班创建领袖奥马尔的儿子雅各布（Mullah Yaqoob）则出任国防部长。

塔利班的内部运作和领导层长期以来一直处于保密状态，该武装组织在1996年至2001年统治阿富汗时期也是如此。