布林肯将就美国撤离阿富汗行动到国会作证

（早报讯）美国国务卿布林肯下周将就美国撤离阿富汗行动到国会出席至少两场听证会，美国参众两院代表国会委员会誓言将对美国拜登政府的混乱撤军行动展开仔细审查。

美国之音报道，共和党议员和一些民主党议员对撤离美国军队、美国公民和成千上万在战争期间担任美军翻译和顾问的阿富汗人的处理方式发出强烈批评。

在撤离行动进入尾声之际，喀布尔机场遭到一次自杀式炸弹袭击，造成13名美军丧生。恐怖组织“伊斯兰国”在阿富汗的分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K）宣称对这次袭击负责。

布林肯同意在美东时间下周一（9月13日）下午2时（新加坡时间9月14日凌晨2时）出席众议院外交委员会的公开听证会，并在美东时间下周二（9月14日）早上10时（新加坡时间9月14日晚上10时）出席参议院外交委员会的公开听证会。

美国在阿富汗的撤军行动已在一个多星期前正式结束，但目前仍有大约100名美国人滞留阿富汗，美国官员誓言，如果他们希望离开，美国将帮助他们离开。成千上万的阿富汗人也希望迁往美国或其他国家，以逃离塔利班统治。

对美国选民进行的全国民调显示，人们普遍支持拜登结束他所说的“永久战争”的决定，但是不支持撤军的执行方式。

身为美国最高外交官的布林肯可能面对美国为何不更早开始撤离美国公民的尖锐提问。

美国总统拜登称撤离行动“非凡成功”，并为他结束阿富汗战争的决定进行辩护。他说，他不会把管理美国在阿富汗的军事介入的责任转交给下一任美国总统。