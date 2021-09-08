阿洪扎达首次发表声明 祝贺阿富汗人民从外国统治中解放

（早报讯）塔利班最高领导人阿洪扎达周二（7日）祝贺阿富汗人民从外国统治中解放出来，这是他自塔利班上个月接管阿富汗以来首次发表声明。

路透社报道，阿洪扎达在声明中说：“未来，阿富汗的所有治理和生活事务都将受到神圣伊斯兰法的监管。”他表示，周二早前公布的新政府将会“尽快”启动运作。

阿洪扎达还说，塔利班将致力于遵守所有不与伊斯兰法相抵触的国际法、条约和承诺。

塔利班发言人穆贾希德9月7日在阿富汗首都喀布尔发表声明说，塔利班最高领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）将以“埃米尔”身份领导国家，穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）为临时政府代理总理，塔利班联合创始人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）和阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲出任临时政府代理副总理。

被美国通缉的头号恐怖分子——“哈卡尼网络”领导人西拉杰丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）出任代理内政部长，美国为抓捕他提供高达500万美元（约682万新元）的赏金；塔利班创建领袖奥马尔的儿子穆罕默德·雅各布（Mohammad Yaqoob）出任代理外交部长。

美国国务院对塔利班公布的部分内阁成员表达关注，并强调将根据塔利班的行动来判断其言行是否一致，包括允许阿富汗人自由离开阿富汗。