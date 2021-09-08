东欧接种率低于平均水平意味欧盟未摆脱新疫情风险

（早报讯）欧盟的冠病疫苗接种进度位居全球前列，70%以上的欧盟成年人口已全面接种冠病疫苗。但《纽约时报》指出，东欧和中欧的接种率低于平均水平，这使欧盟面临新疫情风险并导致分歧，一些欧盟官员和专家警告，这可能会阻碍欧盟推动经济复苏的努力。

虽然比利时、丹麦和葡萄牙等国高达80%的成年人已完成冠病疫苗接种，但欧洲数据显示，在死亡病例持续飙升的罗马尼亚和保加利亚，完成接种的成年人分别只有约32%和20%。

捷克、匈牙利和波兰等国同样面临超高的冠病死亡率。而在最近几周，这些国家特别是波兰和斯洛伐克的冠病疫苗接种率都普遍下降。

欧盟卫生专员基里亚基德斯说：“我们不能对欧洲部分地区未获得足够保护坐视不理，这将使我们所有人面临更大风险。”

保加利亚一名政治学家在针对12个欧盟国家的疫情观察报告合著本中说：“我们在法国、德国或荷兰听到的关于冠病大流行的情况，与我们在保加利亚或波兰听到的情况大不相同。”

欧盟已没有冠病疫苗短缺的问题，现在的问题是错误信息、对当局不信任以及对接种冠病疫苗的好处缺乏认识，这是导致中欧和东欧国家接种率低的原因。

世界卫生组织8月份已经警告，由于冠病疫苗接种率低和缺乏遏制病毒传播的限制措施，到了12月份，欧洲可能有多达23万人将被冠病夺走生命。