泰善机构对曼谷最大贫民窟启动大规模冠病检测

（早报讯）泰国慈善机构对曼谷的最大贫民窟启动大规模冠病病毒检测。

法新社报道，位于曼谷的空堤贫民窟（The Khlong Toei）面积不大，但据估计，该贫民窟居住了大约10万人。泰国政府正在忙于应对第三波冠病疫情，而空堤贫民窟对泰国政府来说始终是一个心腹大患。

空堤贫民窟里的家庭每月收入仅约150美元（约202新元），根本没有能力自费接受冠病拭子检测。

现在，慈善机构“曼谷社区援助基金会”决定为空堤贫民窟展开大规模检测，他们希望在发现确诊病例的同时，也能协助阻止空堤贫民窟成为整个曼谷暴发新疫情的源头。

曼谷社区援助基金会表示，为空堤贫民窟居民进行冠病检测已被耽搁太久。该基金会说，过去几天他们为将近1000人进行了检测，其中将近50人的检测结果呈阳性。

曼谷社区援助基金会联合创办人波德瓦（Friso Poldervaart）说：“贫民窟里的空间狭小却非常拥挤。一个可能20平方米的房子往往有10人同住，这表示如果一个人感染了冠病，屋里所有人都会受到感染。”

波德瓦说：“检测结果呈阳性的人一般会被令自我隔离，问题是他们在家里根本就不可能自我隔离。”

为鼓励空堤贫民窟里的居民踊跃接受冠病检测，曼谷社区援助基金会以捐赠大米、山竹果汁和免费午餐等作为奖励措施。

泰国4月暴发第三波也是最致命性的冠病疫情，至今全国累计冠病确诊病例超过130万起，累计死亡病例1万3000起。